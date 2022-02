Voyage "Born in the USA"

Classic 21 vous emmène sur les traces de Bruce Springsteen avec le voyage exclusif "Born in the USA", qui vous mènera, du 14 au 20 mars, dans le New Jersey et à New York, pour un voyage très rock ‘n roll avec Laurent Rieppi et Laurent Debeuf…

Les frontières étant maintenant ouvertes, ce voyage, initié à l'origine en 2020 peut maintenant vous être proposé à nouveau.

Partagez, avec deux spécialistes, les anecdotes de la vie de cette icône du rock, les endroits où il a vécu, les bars où il a commencé à chanter, l’univers qui a forgé sa personnalité, qui l’a inspiré et qui l’inspire encore aujourd’hui. De Freehold, symbole de l’Amérique profonde à New York, la ville de la démesure, en passant par Asbury Park, au bord de l’océan Atlantique, vivez une expérience unique grâce à Classic 21.

Retrouvez le programme détaillé et toutes les informations pour les réservations de ce voyage sur le site de notre partenaire, les Voyages Copine.