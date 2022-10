Voyage autour du monde à travers les sonorités de la guitare

Debashish Bhattacharya est le créateur de trois modèles inédits de guitare slide, une sorte de Trinité de guitares slide, baptisées Chaturangi, Gandharvi et Anandi, celles-ci sont, selon Bob Brozman, "les nouvelles armes et munitions pour lutter contre l’ignorance".

Mais qui est Bob Brozman ? Il nous vient des Etats Unis : guitariste, ethnomusicologue, professeur de musique et grand voyageur. Roi de la "steel guitar" hawaïenne, Brozman était un héros de la guitare six cordes acoustiques, adepte de métissages et de rencontres artistiques improbables… Tout au long de sa vie, il a absorbé les influences de diverses cultures. Influences qui s’expriment à travers la création du Bob Brozman Orchestra, ensemble dans lequel il joue seul tous les instruments, un concept unique dans lequel le guitariste construit couche après couche pour formuler le son formidable d’un orchestre.

On retiendra de lui sa capacité d’utiliser la guitare comme un traducteur portatif des cultures de la planète. Il nous a quittés en 2013.