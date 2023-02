Voyage au Sri Lanka : entre beauté exotique et expérience spirituelle

Un train l’emmène ensuite dans la nuit vers le centre du pays, jusqu’à Anuradhapura, cité perdue et ville sainte pour les Bouddhistes. Ici, les pèlerins du monde entier viennent se recueillir devant un arbre vieux de 2300 ans et toujours vivant, importé d’Inde où Bouddha a connu l’illumination. C’est le figuier des pagodes, arbre sacré. Notre voyageur assiste à une expérience spirituelle de tout un village.

Et l’expérience spirituelle se poursuit dans un village perdu, en pleine procession religieuse durant laquelle des hommes sont suspendus par des crochets à même la peau, en transe, pour prouver leur foi aux Dieux.

Enfin, après les plages et les forêts, direction les montagnes, avec en altitude, la cueillette du thé (de Ceylan, l’ancien nom du pays). Philippe a un dernier rendez-vous, et non des moindres, avec le peuple des Védas, les descendants des tout premiers habitants du pays. Initiation à un rituel de communion avec les esprits, ponctué de moments de transe impressionnants pour nous, occidentaux, dans un respect total de la nature et en symbiose profonde avec celle-ci.

Le Sri Lanka donne envie d’aller à sa découverte, un pays qui invite à vivre autre chose, et à passer en mode pause dans un mood contemplatif.