Voyage au cœur des sciences au Festival I Love Science à Bruxelles !

On a une super nouvelle pour toi : Le Festival I Love Science revient du 13 au 15 octobre ! C'est comme une grande fête où on peut découvrir tout plein de choses géniales sur les sciences et la technologie. Imagine un endroit rempli d'expériences rigolotes, de laboratoires secrets, de spectacles amusants, d'ateliers super cool, et d'expositions étonnantes. Tu pourras tout apprendre sur tout, de la magie de la chimie au mystère du codage, en passant par les étoiles et les robots sympas.

De plus, l’entrée est GRATUITE ! Oui, tu as bien entendu, c'est totalement gratuit, donc personne ne doit rester à la porte. Tout le monde peut participer à cette super fête des sciences ! Alors, marque bien cette date dans ton calendrier, prépare-toi à t’amuser comme un fou, et viens découvrir la magie des sciences du 13 au 15 octobre au Festival I Love Science. C'est une aventure extraordinaire où on peut poser toutes les questions qu'on veut et où la science devient super amusante. On vous y attend avec impatience, les copains !