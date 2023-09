Voyage au cœur de l’histoire numérique : le Computer Museum NAM-IP à Namur avec Philippe Jauniaux

Une visite au Computer Museum NAM-IP transporte le visiteur à travers l’histoire du numérique, depuis les premiers jours du calcul jusqu’à l’ère des tablettes numériques. L’exposition phare, intitulée "Aux sources du numérique, des machines qui comptent", offre un aperçu détaillé des grandes avancées de l’informatique qui ont façonné notre culture numérique et continuent de la développer.

En parcourant les différentes sections de ce musée unique, on peut retracer l’évolution des ordinateurs, depuis les gigantesques machines à cartes perforées jusqu’aux ordinateurs personnels qui ont révolutionné la façon dont nous vivons et travaillons. On y découvre les héros méconnus de l’informatique, les ingénieurs et les innovateurs qui ont contribué à faire avancer la technologie, ainsi que les moments décisifs qui ont marqué l’histoire de l’informatique.

Le Computer Museum NAM-IP n’est pas seulement un lieu de préservation et de célébration de l’informatique, c’est aussi un endroit où les visiteurs peuvent interagir avec les expositions, poser des questions et en apprendre davantage sur les coulisses de la technologie qui façonne notre monde moderne.