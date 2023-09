Voyage à travers la Belgique dans Une Brique dans le Ventre ce samedi

Dans Une Brique dans le Ventre cette semaine, Cédric et Virginie sont à la campagne, à Rendeux , dans une maison spécialement dessinée pour les vacances et les week-end en famille. Mais nous irons aussi en ville, au cœur de Liège : l’hôtel Yust propose des solutions d’hébergement originales, dans un esprit vintage et branché : chambre classique, appartement meublé, et même dortoir pour les petits budgets. Et puis c’est sur la Méditerranée que nous vous proposerons ensuite d’embarquer, sur ces magnifiques voiliers anciens, qui nous voyager mais surtout rêver. Enfin, Amandine et Robert fabriquent un support de miroir, avec de bonnes idées pour le faire pivoter, tout en étant facile à réaliser.