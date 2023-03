Vous vous plaignez de perdre une heure de sommeil avec le changement d’heure ? Certains Belges en auront perdu deux en quelques jours

Et oui, on peut perdre deux heures de sommeil en l’espace de quelques jours. La raison est simple : dans le monde, tous les pays ne changent pas d’heure le même jour. Si, chez nous et dans le reste de l’Europe, on va avancer montres et horloges -et donc perdre une heure de sommeil au passage- dans la nuit du samedi 23 mars au dimanche 24; en Amérique du Nord par exemple (Etats-Unis, Canada ou encore Haïti et Cuba), le passage à l’heure d’été a eu lieu il y a deux semaines, la nuit du 11 au 12 mars.

De quoi frustrer un peu Audrey et Elodie. L’une est tournaisienne, l’autre bruxelloise et elles étaient toutes les deux à ce moment-là en voyage pour faire du ski à Marble Mountain, une petite station de la Région de Terre-Neuve, à l’extrême est du Canada. Mais ce week-end, elles sont bien de retour en Belgique. "Nous allons donc subir deux changements d’heure en quelques jours à peine, sans compter le décalage horaire bien sûr. On s’est d’ailleurs posé quelques questions à ce sujet lors de notre voyage. On devait prendre un vol justement dans la foulée du changement d’heure canadien, le 12 mars et on était un peu stressées de savoir si l’heure de départ affichée sur les billets était encore la bonne, puisqu’on avait reçu ces billets par mail quelques semaines auparavant, en Belgique. Finalement et heureusement, tout s’est bien passé. Le changement d’heure canadien avait bien été pris en compte dans les horaires annoncés des vols".