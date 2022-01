Vous voulez tout savoir sur la Belgian Music Week qui arrive et sur les infos rock qui ont fait l’actu cette semaine ?

Et commençons par les nouveautés de Franz Ferdinand, Skunk Anansie et Bryan Adams, avant de passer aux nouvelles déclarations anti-vax d’Eric Clapton.

Côté musique, la semaine prochaine sera encore plus au diapason belge que d’habitude grâce à la " Belgian Music Week " que j’aurai le plaisir de vous proposer dans l’émission Lunch Around The Clock dès le 31 janvier.

Nous parlerons aussi de l’"affaire Neil Young vs Spotify " qui a rythmé la semaine, et nous ferons le point sur l’évolution des audiences juridiques qui opposent Marilyn Manson et plusieurs plaignantes qui l’accusent de diverses agressions.

Nous terminerons ce Journal du Rock avec Bob Dylan, dont le back catalogue vient d’être acheté par Sony Music. Après un partenariat de six décennies, la Société possède désormais tout son patrimoine, depuis ses débuts en 1962. L’accord est estimé entre 150 et 200 millions de dollars.