Samsung a eu une nouvelle idée pour donner envie aux utilisateurs d’iPhone de passer au Z Fold 5, le nouveau smartphone pliable de l’entreprise.

Et c’est via l’application Try Galaxy, disponible à cette adresse, que ça se passe. Concrètement, le site vous propose de tester l’expérience Z Fold en positionnant deux iPhone côte à côte. Bon, il faut déjà être en possession de deux iPhone, mais si c’est votre cas, vous pourrez tester une version démo de l’interface Samsung One UI.