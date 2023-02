Vous voulez scruter le ciel et devenir contrôleur aérien : Skeyes recrute

Notamment chargée d’assurer la sécurité de l’espace aérien belge et des aéroports du territoire, Skeyes est une entreprise autonome belge. Dans les attributions de cette société qui a succédé à Belgocontrol, figure également la formation des contrôleurs aériens et du personnel technique.

Et justement du personnel, Skeyes en cherche, notamment des contrôleurs aériens, un profil en pénurie actuellement. Un processus de recrutement est en cours jusqu’au 12 mars 2023. Mais attention, si aucun diplôme supérieur n’est requis, la porte de la tour de contrôle n’est évidemment pas ouverte à tout le monde.

Le profil

Pour commencer, vous devez avoir entre 17 et 30 ans, avoir un casier judiciaire vierge et une maîtrise parfaite de l’Anglais est indispensable. Mais ce n’est pas tout. "Parmi les tests auxquels sont soumis les candidat(e)s, il y a d’abord les tests standards, les Feast (Pour First European Air Traffic Controller Selection Test ndlr), indique Samira Moutawakil, contrôleuse du ciel depuis 23 ans, "Ce sont des tests destinés à évaluer vos aptitudes cognitives. Si vous avez ces aptitudes, il faut posséder une bonne vision en 3D et 4D et disposer d’un pouvoir de décision extrêmement rapide".

Il faut pouvoir prendre des décisions rapidement et être relativement résistant au stress

Après la réussite de ces tests sur les aptitudes cognitives essentielles pour devenir contrôleur "On passe alors aux interviews en face à face", poursuit Samira Moutawakil. "Au cours de cet interview, nous aurons la possibilité d’apprécier la qualité des futurs candidats et pouvoir ainsi définir si oui ou non ils sont éligibles dans la fonction".

Des besoins accrus

Après une baisse en 2020 et 2021 provoquée par la pandémie, les chiffres du trafic aérien belge sont repartis à la hausse. "Brussels Airport enregistre la plus forte progression entre 2021 et 2022 (+51%)", note ainsi l’entreprise publique autonome belge Skeyes, chargée notamment du contrôle aérien.

Si selon Skeyes le trafic aérien belge de 2022 a atteint les 81% du trafic de 2019, deux aéroports se démarquent en enregistrant des résultats supérieurs à ceux de 2019 : Anvers et Charleroi. Par rapport à 2019, Charleroi Airport enregistre ainsi une augmentation de 2% de son trafic.

Pour plus de renseignements sur la carrière de contrôleur aérien https://www.skeyes.be/fr/carriere/atco/