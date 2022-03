Vous voulez organiser un défi pour Viva for Life ?

Chaque année, vous êtes de plus en plus nombreux à organiser des défis au profit de Viva for Life. La 10e édition de l'opération est en marche ! Nous serons présents une nouvelle fois au rendez-vous du 17 au 23 décembre... et en attendant, on compte sur vous !

Donnez de votre temps et de votre énergie et mobilisez-vous pour Viva for Life en organisant un événement ou une activité au profit des enfants vivant sous le seuil de pauvreté.