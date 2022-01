Vous voulez lancer votre food truck : quelles sont les démarches ?

Il n’existe plus actuellement de mesures spéciales food trucks.

Les aides mises en place par les différentes régions ne sont plus d’actualité. Il y en a eu 22 depuis le début de la crise sanitaire (reste encore les 23 et 24 pour les discothèques). Aujourd’hui, il reste le chômage corona pour les employés au moins jusqu’à fin mars 2022.

Le droit passerelle simple subsiste aussi pour tout indépendant avec à l’appui, la preuve d’une perte de 40% du CA sur base mensuelle. Le montant s’élève à 1712,90€ (avec charge de famille) et à 1370,75€ (sans charge de famille).

Les mesures de crise en matière de droit passerelle ont fortement été réduites. Avant, quand on fermait un secteur, on prenait tous les métiers et on donnait le double à tout le monde. Ce n’est plus le cas actuellement, il y a des pertes dites indirectes de clientèles pour notamment les food trucks sans festivals ou les brasseurs qui fournissaient les discothèques.