Vous voulez découvrir les coulisses des magasins? Les commerçants namurois vous ouvrent leurs portes en mai !

Pas moins de 59 commerçants namurois vous dévoilent leurs coulisses les vendredis 13 mai, 20 mai, 3 juin et 10 juin, à l'occasion de "Routes du Commerce".

Les quatre principaux pôles commerciaux de Namur sont concernés, à savoir Jambes (13 mai), Bouge (20 mai), Salzinnes (3 juin) et Namur (10 juin). Les visites se font en soirée après la fermeture des commerces participants dès 18h.

"Au total, ce sont seize parcours qui sont constitués pour permettre au public d'aller à la rencontre de ceux qui font vivre le centre-ville au quotidien", a détaillé la Ville de Namur. "Par groupes de dix à quinze personnes et guidés par un membre de l'UCM, des associations de commerçants, de la Ville de Namur, de Namur Boutik ou de Namur CentreVille, les participants partiront, à pied, à la découverte des coulisses des magasins. Ce sera l'occasion pour le commerçant de promouvoir et de valoriser son savoir-faire, et de mettre en avant ses spécificités."

Plusieurs thématiques seront abordées comme la gestion des commerces, la sélection des fournisseurs, la conciliation entre vie professionnelle et vie privée ou encore l'agencement des vitrines.

A 21h00, commerçants et participants sont invités à se retrouver dans un lieu central pour un drink de clôture. La participation est gratuite. Il suffit de s'inscrire via le site internet où figurent toutes les informations sur cette opération.