Vous voulez changer de smartphone ? Pas si vite !

Difficile d’échapper au marketing pour smartphone, entre l’iPhone dernier cri, le Samsung pliable ou encore le nouveau Google Phone, les tentations sont nombreuses et récurrentes. Il semblerait encore plus impossible de se passer de cet objet portable qui nous permet de rester en contact permanent avec nos amis, de prendre des photos ou encore de chercher son chemin.

Chaque année, environ 1,5 milliard de smartphones sont vendus dans le monde. Ce mode de communication a pris la part belle dans nos vies et nous semble quasiment indispensable. Pourtant, cela n’est plus un secret que sa fabrication est particulièrement nocive pour la planète.

La spécificité du smartphone est que sa fabrication pollue à de nombreux niveaux et ce, tout le long de son étape de fabrication. L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie française alarmait déjà en 2017 sur notre surconsommation d’un objet au bilan carbone désastreux.

Pour nous permettre de scroller sur Instagram pendant des heures, les smartphones nécessitent de nombreux métaux rares. Leur extraction minière requiert beaucoup d’eau et d’énergie, polluant sur son passage l’eau, l’air et les sols. Mais ce n’est pas tout, avant d’atterrir dans nos mains, le téléphone parcourt environ 4 fois la planète, son lieu de fabrication étant différent du lieu de récupération de ses composants, comme l'explique l'agence.

Ces téléphones intelligents, bien que mauvais pour la planète, rapportent des sommes d’argent colossales aux entreprises qui les produisent. Pas question donc d’alléger le marketing ou de communiquer en faveur du recyclage. Les industries vont plus loin puisque les smartphones sont régulièrement sujets à l’obsolescence programmée, c’est-à-dire qu’ils sont fabriqués spécifiquement pour ne pas durer.

La Belgique a récemment suivi son voisin français en faisant passer une loi qui aurait pu contrecarrer ce problème. Un degré de réparabilité a été établi, soit un indice qui permettrait de savoir si l’objet qu'on compte acheter est plus ou moins réparable et donc s’il est écoresponsable. L’entrée en vigueur serait prévue pour 2026 mais ne concernerait pas les téléphones portables…

Ainsi, l'agence avance que le réparable est effectivement ce qu’on pourrait souhaiter de mieux, c'est pourquoi certains marchands de téléphones ont développé des modèles équitables. Ces téléphones sont finalement assez similaires à ceux des multinationales mais ils proposent des formats qui nécessitent moins de métaux rares, et surtout ils offrent la possibilité d’être ouverts et ainsi réparés, ce qui n'est pas le cas avec tous les smartphones. Une autre option qui semble séduire de plus en plus de consommateurs est l'achat d'un téléphone reconditionné permettant la réutilisation de certains métaux rares et une économie sur les déchets électroniques. En 2020, 14% des smartphones vendus étaient reconditionnés, une tendance à la hausse. A savoir cependant que plus un téléphone est complexe plus il pollue.

Malgré tout, les recommandations prennent en compte la difficulté aujourd’hui de vivre sans smartphone, et ce n’est pas nécessairement l’objectif à atteindre. Chez nos voisins français, selon France Info, on estime jusqu'à 100 millions de téléphones portables qui ne seraient plus utilisés ni recyclés.

L’ADEME insiste sur une chose : prenez soin de votre téléphone, et s’il ne fonctionne plus assez à votre goût alors donnez-le ou recyclez-le. Ainsi, ces métaux lourds dont l’extraction est particulièrement polluante pourront être réutilisés.