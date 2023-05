Vous voulez booster votre productivité ? Essayez la méthode de la "Scary Hour".

Gagner en productivité est une obsession pour de nombreux employés. Mais cet objectif n'est pas toujours facile à atteindre. C’est pourquoi certains actifs ont créé la "scary hour", une méthode d’organisation qui consiste à séquencer sa journée de travail pour gagner en efficacité.

Les travailleurs savent depuis longtemps qu’il est indispensable de hiérarchiser les tâches professionnelles qui leur incombent pour ne pas se laisser déborder. Mais il n’est pas toujours facile de le faire. Beaucoup se demandent quels facteurs prendre en compte : le caractère urgent (ou non) d’une mission à accomplir ou son importance ? À cela s’ajoute aussi le degré de pénibilité. En effet, nous avons tendance à reporter au lendemain les tâches qui nous semblent les plus difficiles et désagréables. Quitte à augmenter notre niveau de stress à l’approche de leur date de rendu !