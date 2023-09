Vous utilisez Signal ou Telegram ? Désinstallez ces fausses applications qui peuvent vous espionner

Les deux messageries sécurisées sont visées par un malware, un logiciel espion potentiellement dangereux, baptisé BadBazaar.

Mis au point par le groupe pirate chinois GREF, BadBazaar a permis au groupe de publier des applications vérolées sur le Google Play Store. Les applications en question, Signal Plus Messenger et FlyGram, visent évidemment à tromper les utilisateurs, qui pensent télécharger les versions officielles.

Une fois installées, ces copies peuvent vous suivre à la trace grâce à la géolocalisation, consulter votre journal d’appel, lire vos SMS, prendre des photos à votre insu ou même copier la liste de vos contacts. Malheureusement, ces fausses applications, qui promettaient des fonctionnalités supérieures aux versions "de base", sont parvenues à berner les utilisateurs. FlyGram aurait ainsi été téléchargé plus de 5000 fois.

À noter que FlyGram et Signal Plus Messenger ont été retirées du Play Store en janvier 2021 et en mai 2023 respectivement. Mais si elles sont toujours présentes sur votre smartphone, il est vraiment temps de les supprimer.