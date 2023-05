Vous travaillez avec votre papa ? Vous êtes père de famille et avez une entreprise familiale ? Venez tout nous raconter et remportez des cadeaux

À l'occasion de la fête des pères, le 6/8 vous invite à nous parler de vos papas ! Vous êtes papa et vous avez une entreprise familiale. Vous travaillez avec votre papa. Vous avez une histoire particulière. Pour quelle que raison que ce soit votre votre lien avec votre papa est professionnel et unique ? Inscrivez-vous ci-dessous et dites nous tout.

L'équipe du 6/8 a décidé de gâter vos papas. Pendant une semaine à partir du 5 juin, chaque jour, nous inviterons un papa accompagnée de son ou ses enfants à venir dans nos studios assister en direct à une de nos émissions. Les heureuses élues repartiront avec un cadeau d'exception.

Pour tenter votre chance, inscrivez-vous ci-dessous avant le 1er juin. L'équipe prendra soin de sélectionner les meilleurs témoignages. Parlez en autour de vous !