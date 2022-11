Vous souvenez vous de La Linéa ? Une ligne et des grognements qui racontent notre vie

Qui aurait pu prédire que le personnage de dessins animés le plus simple, le plus humble allait devenir l'un des plus populaires au monde ? Qui que vous soyez, vous avez certainement vu La Linea entre deux émissions “nobles”, par exemple à la télévision. L'analyse de Josef Schovannec.

L'idée est aussi simple que géniale : une main dessine une ligne à l'écran. Cette ligne se tord et donne naissance à la silhouette d'un personnage. Un personnage qui se met à bouger, gesticuler, marcher, toujours sur la fameuse ligne au milieu de nulle part.

Il raconte aussi des choses : on ne comprend pas bien ses mots, mais on comprend qu'il est par exemple en colère ou, plus rarement, content. Avec seulement une ligne qui se tortille, des histoires naissent, une émotion de partage. Car La Linea est incroyablement attachant : il est comme nous. Quelques dizaines de secondes plus tard, le personnage meurt, généralement il tombe dans le vide depuis sa ligne.

Oui, on peut dire à juste titre que La Linea est une idée géniale du dessinateur italien Osvaldo Cavandoli, un geste créateur sans doute égal à celui qui a donné naissance aux Schtroumpfs ou à d'autres légendes de la bande dessinée.

Toutefois, il y a un gouffre de différence entre La Linea et des personnages de dessin animé ou de bande dessinée tels que Lucky Luke : pour faire vivre l'univers de Lucky Luke, il faut un grand nombre de personnages, des décors grandioses, des intrigues complexes. Ces univers de fiction sont des univers pourrait-on dire d'abondance, dont les exemples extrêmes pourraient être Harry Potter ou le Seigneur des Anneaux.