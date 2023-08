Vous souhaitez vivre l’expérience des vendanges ? Le domaine du Chenoy cherche des saisonniers

Au Domaine du Chenoy, à La Bruyère, tous les signaux sont au vert. La phase de véraison est en court, le raisin est progressivement en train de changer de couleur. Malgré une météo peu clémente de ces dernières semaines, les vendanges sont attendues entre la mi-septembre et la mi-octobre. Jean-Bernard Despatures, vigneron au Domaine du Chenoy, est optimiste. Le peu de soleil et l’humidité n’ont pas eu de conséquences négatives sur la vigne. "On n’a pas de maladies, il y a du raisin en quantité tout à fait acceptable. Il nous faut maintenant une bonne phase de maturité."

Il est donc temps de penser aux vendanges. Le domaine cherche des bras pour la récolte qui se déroulera dans un mois. Avec 14 hectares, plus question de compter sur des bénévoles, comme c’était souvent le cas jadis dans de petits domaines ou coopératives. Depuis quelques années, les vignobles se professionnalisent. Certains se sont tournés vers les vendanges mécaniques, d’autres, comme le domaine du Chenoy, font appel aux saisonniers horticoles.

"Il faut une bonne forme physique mais ce qui compte, c’est surtout la motivation et l’envie d’être là. Le travail des vendangeurs consiste principalement à couper le raisin, ce qui n’est pas le plus physique dans l’opération. Il faut un peu plier les genoux, se courber, mais il n’y a pas de manutention de bacs, pas de charges lourdes" précise le vigneron.

Envie de tenter l’expérience ? Les vendangeurs doivent être disponibles une quinzaine de jours, étalés sur un mois, entre la mi-septembre et la mi-octobre pour vivre "une expérience chouette, unique, des vendanges en Belgique", dixit Jean-Bernard Despatures.