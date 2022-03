Vous souhaitez participer aux Nocturnes ? Remportez 4 PASS pour passer une soirée dans un musée à Bruxelles

Les Nocturnes, c’est une occasion de découvrir les musées bruxellois d’une manière dont vous ne les avez jamais visités ! En effet, chaque jeudi soir de 17h00 à 22h00 et ce, du 21 avril au 9 juin plusieurs musées alignent leurs horaires afin d’ouvrir leurs portes et coulisses au public. Vous pourrez ainsi, accompagnés de guides, découvrir les expositions mais aussi l’arrière du décor de certains métiers du musée et accéder à des lieux généralement fermés au public.

