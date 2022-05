Vous sortez boire un verre ? Voici comment choisir votre terrasse pour profiter pleinement du soleil !

Alors que le soleil inonde les rues de ses rayons, voici la petite pépite qu’il vous faut connaître pour passer un moment parfait en terrasse. Effectivement, un ingénieur du nom de Jean-Charles Levenne a développé ce qu’on pourrait appeler le " Google Maps du soleil ". Jveuxdusoleil permet, en fonction de l’heure, la localisation et la hauteur des bâtiments, de savoir où vous pourrez profiter pleinement de ses rayons !

D’abord développée pour la France, et plus précisément Paris, cette carte interactive a connu un bel essor et s’étend désormais dans plusieurs villes françaises… mais aussi en Belgique. De nombreux bars y sont déjà répertoriés mais des spots peuvent être rajoutés, la carte étant collaborative.