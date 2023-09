Vous saurez tout sur le zizi et sur l'Evras : retour sur 50 ans d’éducation sexuelle à l’école

Face aux nombreuses questions sur la vie sexuelle et affective, la demande des écoles ne fait d’augmenter. En plus des centres de planning familial, les centres psycho médico-sociaux et les services de promotion de la santé à l’école, dispensent aussi de plus en plus de formations EVRAS, éducation à la vie relationnelle affective et sexuelle. D’autres organismes parfois liés à l’Église catholique dispensent aussi ces formations, sans partager les orientations des centres de planning familial.

Au début des années 2000, le paysage de l’éducation sexuelle est donc très varié, et très inégal. Certaines écoles en organisent, d’autres non.

En 2012, un décret fait de l’EVRAS une mission obligatoire de l’école. Il faudra encore une dizaine d’années pour qu’un guide rassemble tous les acteurs concernés et que l’obligation entre réellement en vigueur. L'objectif visé est d’atteindre une généralisation de ces formations dans les écoles et une labélisation pour les acteurs donnant ces formations.

Jusqu’à aujourd’hui, n’importe qui pouvait dispenser ces animations d’EVRAS. "Ce que l’accord de coopération prévoit, c’est une labélisation des acteurs pour ce type de formations données dans les écoles, pour éviter qu’il y ait des propos problématiques dans les animations", explique Lola Clavreul.

Empêcher, par exemple, que des organisations ne viennent avec des discours prônant l’abstinence ou la virginité avant le mariage, comme moyen de contraception... Mais comme le souligne Sylvie Lausberg, "la labélisation, elle vaut pour tous. Un transactiviste qui vient raconter n’importe quoi dans une école, ce n’est plus possible puisqu’il y a un label. Les acteurs qui rentrent, on sait ce qu’ils disent, comment ils le disent et avec quels outils".

► Écoutez l’entièreté de ce podcast ci-dessus et les autres numéros de L’Histoire continue sur Auvio ou en radio sur La Première, le samedi de 9h à 10h.