Vous risquez de vous blesser plus facilement avec une trottinette électrique qu'avec n'importe quel autre moyen de transport.

Cette étude, menée par le Dr Joann Elmore sur une période de six ans, démontre que le taux de blessures des conducteurs de trottinettes électriques est supérieur aux taux nationaux concernant les automobilistes, les motards, les cyclistes ou encore les piétons. Elle alerte ainsi sur les risques liés à la pratique de la trottinette électrique, de plus en plus populaire dans les centres-villes, aux Etats-Unis et ailleurs.

Il en ressort qu'avant l'introduction généralisée des trottinettes électriques en partage en 2018, il y avait au maximum 13 blessures liées à ce type d'engin par an. Depuis, il a en a été recensé respectivement 595 et 672 en 2018 et 2019. Ces blessés sont non seulement des utilisateurs de ces trottinettes électriques mais également des piétons, heurtés par ces mêmes engins.