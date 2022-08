Vous rêvez de vous déplacer comme un Yamakasi ? "Le Parkour" est fait pour vous !

Cette discipline mélange la gymnastique pour ses figures, l’escalade pour la grimpe et la course à pied. Le but est de trouver des parcours en ville et de toucher le sol le moins possible… Le Parkour devient très populaire auprès des jeunes parce que très relayé, notamment sur l’application TikTok !

Chez nous, il est donc possible de s’y entraîner ! Certains sportifs ont appris directement dans la rue, mais c’est dangereux. C’est le cas d’Olivier Pitot, le créateur de " Freerun Compagny " et professionnel de Parkour. Il a été 6ème au championnat mondial. Olivier a décidé de créer un lieu où on pourrait apprendre cette discipline sans risque ! Il a ouvert une salle près de Charleroi et ensuite, une deuxième à Namur.