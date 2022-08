Vous rêvez de vos anciens partenaires ? Vous êtes peut-être plus anxieux que les autres.

Et si le contenu de nos rêves, même les plus surprenants, était lié à notre niveau d’anxiété ? C’est ce qu’avance une récente étude réalisée par des chercheurs allemands de l’université de Düsseldorf et publiée dans Dreaming. Ces derniers ont suivi le contenu des rêves de 76 personnes divisées en deux groupes (la moitié souffrant de troubles anxieux) en se basant sur des entretiens ainsi que sur des "journaux de rêve" que les participants ont accepté de tenir pendant 21 jours.

Au terme de leurs observations, les chercheurs ont noté que certains types de rêves apparaissaient de manière bien plus fréquente chez les personnes concernées par les troubles anxieux.

Globalement, l’étude fait mention de songes plus riches en émotions négatives.

"Les rêves des patients anxieux contenaient plus de personnages, un nombre plus élevé d'activités différentes, un nombre plus faible d'interactions amicales et une fréquence plus élevée d'échecs", décrivent les auteurs de l’étude.