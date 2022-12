Vous revenez de la Côte ? L'E40 est fermée à Beernem vers Bruxelles

Un accident mortel a eu lieu vers 9h30 à Beernem sur l’autoroute de la mer. Celui-ci implique un camion et une voiture sur le flanc. La chaussée a dû être fermée en direction de Bruxelles. Le trafic doit quitter l'autoroute à Oostkamp.

"Le parquet envoie sur place un expert de la circulation. L'homme, un Britannique, a été éjecté du véhicule et est décédé sur le coup", a confirmé la police fédérale des autoroutes.

Selon nos confrères de Het Last News, l'un des véhicules s'est retrouvé dans le fossé à cause de l'impact et a ensuite été catapulté sur l'autoroute. Les secours sont arrivés en masse sur les lieux. Les pompiers de la zone d'urgence 1 ont été appelés et l'hélicoptère MUG a également atterri sur l'autoroute.

Les automobilistes se rendant à Anvers sont invités à emprunter l'A11/E34. Pour la circulation en direction de Gand, il est préférable d'emprunter la E403 en direction de Courtrai ou la A11/E403.