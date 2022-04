Vous revendez des objets sur des sites et applications de seconde main ? Attention aux dispositions légales !

L’autre question concerne la taxation sur les revenus engrangés. Il faut faire la distinction sur l’intention de la vente. Pour le fisc, quand quelqu’un vend des biens qui lui appartiennent dans le but de conserver son patrimoine ou de l’accroître sans intention spéculative, ces avoirs sont non imposables. Des biens achetés dans le but d’engranger un bénéfice à la revente devront à l’inverse être taxés.

En résumé, tout peut donc être revendu quel que soit le montant engrangé, du moment qu’il s’agisse de nos propres biens et qu’ils ne sont pas revendus plus chers que le prix d’origine.