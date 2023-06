"Vous qui entrez à Montechiarro" : le dernier roman de Vincent Engel

Ce livre nous plonge dans trois destins, trois époques qui s’entremêlent et se répondent. 1900, Roberto Coniglio tente de faire évader la mère d’Alessia d’un asile d’aliéné à Venise. 1926, Stefano Volpe est un fasciste amer et un poète frustré responsable du terrible camp de Lipari, il pousse l’un de ses miliciens au crime et lie par là même leurs destins à jamais. Plus d’un siècle plus tard, Baptiste Morgan se réfugie à Venise en pleine pandémie. Il y retrouve les témoins du basculement de sa vie et tente de percer les secrets de sa famille. A travers les mystères de Montechiarro, il poursuit le fantôme d’Asmodée, il récolte les fragments de ce qui, peut-être, conclura le roman de sa vie et le mènera au bonheur.

Vincent Engel trouve le point de départ de son histoire dans sa fascination pour les révolutions et les révoltes, sujet de l’un de ses cours donné en 2000. Il décide alors de construire son cycle autour des révolutions italiennes, un terreau formidable pour l’écrivain. Et c’est en Toscane que l’intrigue prend place. Un territoire qui encore une fois passionne Vincent par sa beauté et son histoire des plus sanglante. En opposition avec ses précédents romans centrés autour de la vengeance, celui-ci parle rédemption en passant par la case folie.

Ce cycle a pour particularité que l’auteur laisse le lecteur le composé. Chacun des ouvrages peut être lu indépendamment, dans l’ordre souhaité et dans sa totalité ou non. Une prouesse qui permet à chacun de développer une vision unique du livre, de l’intrigue et des personnages. Mais tous ont pour centre la révolte, la dignité humaine et la Toscane qui vous transportera dans une ambiance ensoleillée où les chemins secs, les pierres claires et les cyprès sont caressés d’une lumière si particulière.

Pour lire un extrait.