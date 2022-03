Vous qui cherchez un stage pour votre enfant, c’est tout trouvé : Le Centre de formation Sportive

Créée par des licenciés en éducation physique, l’association CFS – Centre de Formation Sportive propose des stages sportifs et culturels pour les enfants et les jeunes de 0 à 16 ans.

Fort de son expérience, le CFS a développé une large palette de stages qu’il organise durant l’année scolaire et les vacances. Il existe aujourd’hui plus de 50 activités différentes qui sont pensées pour les enfants en fonction de leur âge et des tendances actuelles. Ces activités se déroulent dans une trentaine de centres sportifs en Brabant Wallon, Région Bruxelloise et Province de Liège.

Le CFS dispose également de quatre écoles de natation (Ottignies, Bierges, Jette et Woluwé), une école de football ainsi qu’une de tennis.

Nous proposons, depuis septembre 2015, des cours collectifs pour adultes, au "Provincial" de Bierges.

Le CFS organise également des journées sportives pour les écoles et les communes et divers événements sportifs tels que des journées pédagogiques, des anniversaires, etc.