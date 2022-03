Vous préférez votre animal de compagnie à vos enfants ? Vous n'êtes pas le seul.

Il n'est pas rare que les propriétaires d'animaux de compagnie se désignent comme "papa" et "maman". Et pour cause, beaucoup se comportent comme des parents avec leur compagnon à quatre pattes. Le phénomène est tel que 42% des Américains redoutent de retourner au bureau car ils laisseront leur boule de poil toute seule à la maison.