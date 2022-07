Vous pouvez manger la peau des pastèques, elle regorge de bienfaits pour la santé.

Et pour cause, la peau des pastèques est particulièrement riche en vitamines (A, C, B6)... Mais elle regorge également de nutriments, notamment l'acide aminé citrulline et l'antioxydant lycopène, tous deux excellents pour la santé cardiaque.

En plus de ses vertus anti-inflammatoires, la peau de pastèque est également très riche en potassium, en zinc et en magnésium

C'est également une puissante alliée pour votre peau dans la mesure où elle retarde le vieillissement cutané, booste la production de collagène et hydrate la peau en profondeur.

Bien que son goût soit amer (un peu comme la peau d'orange ou de citron), vous pouvez tout simplement manger la peau de la pastèque en une bouchée, en même temps que la chair. Mais sachez qu'il existe de nombreuses recettes si vous préférez la consommer sous une autre forme : en dés, en gaspacho, en sauce, en confiture...