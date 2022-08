Vous pouvez imprimer en 3D les œuvres de Frank Stella… si vous achetez ses NFT

L’organisation américaine, qui veille à l’application du droit intellectuel de plus de 100.000 artistes visuels, voit dans ce nouveau projet une façon d’accompagner ses membres dans le monde, souvent nébuleux, des NFT. Les frais qu’elle perçoit via ARSNL permettent aux créateurs de bénéficier d’une "expertise technique et juridique pour [les] aider à naviguer dans les processus complexes du minage de NFT, de la promotion et de l’octroi de licences de propriété intellectuelle […] sur la blockchain et les espaces numériques", comme le stipule un communiqué de presse cité par ARTnews.