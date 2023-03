Vous pouvez faire votre demande en mariage sur l'épave du Titanic (si vous en avez les moyens)

Il existe de nombreux scénarios pour demander l'élu(e) de son cœur en mariage. On connaît entre autres le classique dîner romantique aux chandelles, la bague dans la coupe de champagne (attention à ne pas avaler la bague!), la demande féérique devant le château de Disney ou encore la demande nostalgie sur le lieu de votre première rencontre.

Cependant, grâce à l'agence française ApoteoSurprise, vous pouvez maintenant faire votre demande en mariage à 3 800 m de profondeur sur la célèbre proue de l'épave du Titanic.

Pour cette demande à 1 million d'euros, l'agence ApoteoSurprise voit les choses en grand. Commencez votre expérience dans la ville balnéaire de St.John's où un navire vous amènera sur les lieux du naufrage du RMS Titanic. Après avoir parcouru 400 milles nautiques dans l’Océan Atlantique Nord, vous intégrerez un sous-marin afin de plonger à 3 800 m de profondeur et d'explorer tous les recoins du tristement célèbre paquebot. Visitez le pont-promenade où Rose DeWitt Bukater découvre les dessins de Jack Dawson, les cabines des officiers, la salle radio, la passerelle du capitaine ou encore le fameux hall du Grand Escalier où Jake attend Rose devant l'horloge.

Mais la cerise sur le gâteau arrive, la chanson de Céline Dion, My Heart Will Go On commencera et au même moment apparaitra la proue du RMS Titanic où a lieu la scène emblématique entre Kate Winslet et Leonardo DiCaprio. C'est à ce moment précis que la magie opère et que la demande en mariage se fera en espérant un grand OUI.

Cette demande en mariage fait rêver, mais n'oublions pas qu'il faut avant tout débourser 1 million d'euros.