Et pour l'occasion, la plateforme a également annoncé faire un don à l’association HopScotch Children’s Charity, qui "permet à des enfants vulnérables et défavorisés en Écosse de s’évader grâce à des voyages enrichissants", sans préciser le montant de ladite donation.

Les visiteurs pourront découvrir les décorations similaires au film culte et déguster un clafoutis et même des gaufres. Le petit plus insolite ? Comme dans le film d'animation, les visiteurs devront se rendre à l'extérieur pour utiliser la salle de bain.

Ce n'est pas la première fois que Airbnb propose de séjourner dans des lieux tirés de films ou de séries cultes. L'appartement de Carrie Bradshaw dans "Sex and the City", ou encore la maison de "Maman, j'ai raté l'avion" ont déjà été proposés. Cette tendance rejoint celle du "set-jetting" ou le fait de voyager en choisissant sa destination selon des séries et des films.