Vous pouvez désormais prendre un cocktail sur le toit du nouveau centre administratif de Bruxelles, avec une vue panoramique à la clé (Photos)

Trois sociétés se sont mises ensemble pour pouvoir ouvrir l’endroit : Jardins Suspendus, Les Organisateurs et Les Filles. L’investissement pour développer ce bar avec petite restauration qui se complétera d’ici quelques mois d’un restaurant à l’étage juste en dessous, "a été considérable", indique encore Bruno Volckrick, qui ne donne pas de chiffres précis. "On a tout de même voulu ouvrir déjà dès cet été pour déjà attirer les clients et se faire connaître même si le restaurant n’est pas encore ouvert".

Ce sera premier arrivé, premier servi. On a une jauge à l’entrée et, si c’est déjà plein, il faudra attendre que quelqu’un sorte pour pouvoir rentrer

Yvette, une cliente à l’accent français chantant et venue ici un peu par hasard est enthousiaste. "C’est extraordinaire. On l’a découvert un peu par hasard parce qu’on avait un vieux guide. On a vu des personnes tout en haut et on s’est dit : on va les rejoindre. C’est magnifique et cela nous permet aussi de pouvoir resituer de visu tous les endroits qu’on vient de visiter".

A noter que, malgré sa taille, ce nouveau rooftop ("sommet sur le toit", si on traduit de l’anglais) a été limité pour pouvoir accueillir maximum 500 personnes à la fois. "Il n’y a pas de réservations possibles", conclut Bruno Volckrick, "ce sera premier arrivé, premier servi. On a une jauge à l’entrée et, si c’est déjà plein, il faudra attendre que quelqu’un sorte pour pouvoir rentrer".