Vous pouvez désormais louer le loft où Basquiat a passé ses dernières années.

Cet immeuble de deux étages est situé au 57 Great Jones Street, dans le sud de Manhattan. C’est là, dans un studio que lui louait son ami Andy Warhol, qu’a vécu Jean-Michel Basquiat entre 1983 et 1988. Il a réalisé dans cette ancienne écurie quelques-unes de ses œuvres les plus marquantes comme "In Italian" (1983), "Now’s the Time" (1985) ou encore "Riding with Death" (1988). Les chefs-d'œuvre de Basquiat ont quitté depuis longtemps les murs de cet espace de plus de 600 m², dont l'agence immobilière Meridian Capital Group s’occupe de la location.

Ce bâtiment aurait eu plusieurs vies étonnantes.

Il aurait été le quartier général du criminel italo-américain Paul Kelly au début des années 1900, selon Artnet News. Il a plus récemment accueilli le célèbre restaurant japonais Bohemian. Comme le souligne le Meridian Capital Group, il possède encore tous les équipements nécessaires au bon fonctionnement d’un restaurant, ainsi qu’un grand loft et des bureaux.

Les amateurs d’art souhaitant vivre dans ce lieu chargé d’histoires devront toutefois payer le prix fort pour marcher dans les pas de Jean-Michel Basquiat. Comptez 51.000 dollars par mois, plus 9.000 dollars de taxes, d’après les informations de Daily Beast.