Vous pouvez certifier votre compte Facebook ou Instagram dès maintenant pour 16,99€ par mois

L’arrivée de la certification payante (badge bleu) sur Twitter avait fait l’effet d’une bombe. La décision d’Elon Musk de monnayer l’authentification, jusqu’alors gratuite, des comptes Twitter, avait créé un raz de marée de protestation. Il ne faudra pas s’attendre à un meilleur accueil pour la proposition de Meta, l’entreprise de Mark Zuckerberg qui possède Facebook et Instagram.

Le milliardaire à l’éternel t-shirt gris a lancé une phase test du service "Verified" en février dernier en Australie et en Nouvelle-Zélande. Le service d’abonnement payant, pas tellement différent de celui de Twitter Blue, arrive aujourd’hui chez nous.

Les tests australiens de Meta ont été concluants pour la firme de San Francisco. La vérification pour Instagram et Facebook coûtera 12,99€ par mois sur le web et 16,99€ par mois sur mobile, soit le double de la certification Twitter.

Mais pour quels avantages ? Dans une mise à jour Instagram, Mark Zuckerberg a annoncé qu’un compte "Meta Verified" accordera aux utilisateurs un badge vérifié, une visibilité accrue sur les plateformes, un support client prioritaire, et plus encore :

"Cette semaine, nous commençons à déployer Meta Verified – un service d’abonnement qui vous permet de vérifier votre compte avec une pièce d’identité gouvernementale, d’obtenir un badge bleu, d’obtenir une protection supplémentaire contre l’usurpation d’identité contre les comptes qui prétendent être vous et d’obtenir un accès direct au support client. Cette nouvelle fonctionnalité vise à accroître l’authenticité et la sécurité de nos services".

De plus, les utilisateurs qui s’abonnent recevront des autocollants exclusifs pour les Stories et les Reels. Meta note que les entreprises ne peuvent pas encore demander un badge Meta Verified et que vous ne pouvez changer ni votre nom de profil, nom d’utilisateur, date d’anniversaire ou photo de profil sans passer à nouveau par un processus de vérification systématique et donc assez contraignant.

"À long terme, nous voulons créer une offre d’abonnement qui est précieuse pour tout le monde, y compris les créateurs, les entreprises et notre communauté dans son ensemble", a écrit Zuckerberg dans un post.

Et aussi : "Dans le cadre de cette vision, nous faisons évoluer la signification du badge vérifié afin que nous puissions élargir l’accès à la vérification et que davantage de personnes puissent faire confiance à l’authenticité des comptes avec lesquels ils interagissent."