Vous pourrez bientôt louer votre IPhone plutôt que l'acheter !

Le processus d'abonnement serait aussi simple que pour n'importe quel autre service de la firme à la pomme, grâce à son identifiant Apple classique et unique. D'un côté, Apple pourrait gagner en utilisateurs et de l'autre les consommateurs n'auraient plus à débourser d'un coup une somme folle pour acquérir le dernier iPhone. Reste quand même à savoir si le consommateur serait gagnant sur la durée, même avec la garantie de disposer sans cesse d'un modèle renouvelé.

Pour le moment, l'initiative n'a pas été confirmée par Apple et Bloomberg n'a de son côté indiqué aucun tarif. Ce projet pourrait cependant ne pas voir le jour avant 2023, en exclusivité aux États-Unis.