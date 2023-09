Vous plantez du bambou dans votre jardin ? Voici pourquoi il vaut mieux faire attention

Rachid Boudali connaît bien la problématique des bambous, il est régulièrement appelé pour chiffrer ses dégâts. "On peut avoir des conséquences financières très importantes. Le plus bas que j’ai eu c’est 2000 – 3000€ de travaux. J’ai aussi un dossier où le bambou avait endommagé une piscine et les fondations d’un bâtiment, on était à plus de 30 mille euros de dommages. Et là, quand l’assureur considère que ce n’est pas accidentel et refuse d’intervenir, les gens doivent payer eux-mêmes la facture pour la remise en état de la propriété du voisin."

Au gré de ses interventions liées aux bambous, l’expert pour les assurances a constaté que les dégâts sont souvent consécutifs à une erreur fatale. "Souvent les problèmes arrivent lorsque le propriétaire de la parcelle sur laquelle se trouve le massif de bambou décide de la retirer lui-même. Il ne connaît pas la biologie de la plante, il veut l’enlever fin de l’hiver – début du printemps quand la plante recommence à se mettre en activité. Et dès le moment où le propriétaire coupe le massif en une fois, il provoque un stress au niveau de la plante qui répond à ce stress en développant ses rhizomes. Ces rhizomes permettent à la plante de se déplacer pour survivre. C’est pour cela qu’il est préférable de faire appel à un professionnel pour retirer des bambous de son jardin."