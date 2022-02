La musique ancienne est en réalité bien plus accessible que ce que vous l’imaginez… D’ailleurs, dès demain, à Bruxelles, démarre un festival musical de 3 jours.

Oui, sauf que ce n’est pas exactement le genre de musique "à la Tomorrowland" qui sera à l’honneur.

Que du contraire ! Au Festival FestiVita ! , c’est la musique ancienne qui résonnera dans vos oreilles. On fait un bond dans le temps au Cercle Gaulois avec le ténor italien Marco Beasley et la fine fleur de la scène belge.

C’est quoi la musique ancienne ?

La musique ancienne, c’est de la musique classique. Cela couvre une vaste période et plusieurs siècles, allant du Moyen-Age à la Période Romantique. Ce que vous ignorez peut-être, c’est que c’est un art qui plaît encore largement aux artistes et musiciens d’aujourd’hui.

Notre pays est un pays phare pour la redécouverte de l’interprétation de cette musique.

Michel Keustermans, à l’origine du projet “FestiVita !”, se confiait ce matin à Julie VanH dans Bruxelles Matin, la matinale radio de Vivacité à Bruxelles. Pour lui, il est question de transmettre ce riche héritage, ce patrimoine musical aux plus jeunes générations au travers de ce festival qui dure 3 jours.

3 jours de musique mais pas que…

Certes, FestiVita ! c’est la promesse de faire frétiller vos oreilles ces 18, 19 et 20 février aux sons du ténor italien Marco Beasley et de la fine fleur de la scène belge. Il y aura aussi l’Ensemble Wolf, Valentin Bajou, le duo Jean-Louis Matinier & Kevin Seddiki ou encore Lieven Bart.

Mais avec ça, il vous sera possible, petits et grands, connaisseurs ou amateurs inexpérimentés, de découvrir des expos, des projections, de participer à des tables rondes. Michel Keustermans, à l’origine de ce projet, un large nouveau volet consacré à la médiation et l’éducation.

Envie d’en savoir plus ?

Michel Keustermans, à l’origine du projet “FestiVita !” nous en dit plus dans ce #REPLAY de Bruxelles Matin lors d’une sympathique interview au saut du lit.