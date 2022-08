Vous pensez déjà au week-end ? Voici les activités de ces 2, 3 et 4 septembre !

Ça vous dit une journée champêtre et conviviale à la découverte des animaux des champs ? Ce dimanche, la Ferme de la Grande Risbart vous ouvre ses portes pour sa Fête des Campagnes Insolites. Commencez par une balade de 2 km ponctuée d’activités et de rencontres de la faune sauvage de nos campagnes.

Ensuite, découvrez la ferme au rythme d’ateliers didactiques et animations nature, mais aussi au travers du savoir-faire d’artisans locaux et d’artistes animaliers. Les estomacs ne sont pas non plus oubliés puisque vous pourrez profiter du bar et d’un bon barbecue en cette fin d’été.

Quand ? Dimanche 4 septembre de 10 à 18h

Où ? Ferme de la Grande Risbart, Rue Sainte Wivine 12, 1315 Sart-Risbart

Infos pratiques : Entrée gratuite