Vous partez en vacances ? N’oubliez pas de réactiver vos certificats de vaccination sur l’application CovidSafeBE !

Et pour cause, vous pourriez avoir la fâcheuse surprise de découvrir que votre certificat n’est plus valide. En particulier si vous avez été vacciné dès le début de chaque campagne. "Les certificats, qu’ils soient imprimés en version papier ou téléchargés en version numérique, comportent un QR code", confie le concepteur de l’application CovidSafeBE, Frank Robben. "Ce QR code est créé par une clé de signature d’une validité d’un an. C’est un standard décidé par la Commission européenne pour éviter les falsifications des trop vieilles clés. Tous les Etats membres sont donc soumis à la règle. Les certificats signés avec une signature de plus d’un an ne sont donc techniquement plus valables."