Vous partez en vacances ? La police locale veille sur votre maison

Vous avez prévu de partir en vacances prochainement et voulez dissuader les cambrioleurs d’approcher votre maison ? Vous pouvez demander une surveillance policière. Les polices locales proposent leurs services et assurent un système de surveillance à la demande. C’est gratuit et proposé par toutes les zones de police du pays.

Du côté de Philippeville, une dizaine de maisons sont à surveiller pour le moment. Et ce chiffre va encore gonfler dans les prochaines semaines. Avant le départ des vacanciers, les agents viennent inspecter la maison et proposent également quelques conseils pour davantage la protéger. Les policiers passent ensuite régulièrement vérifier que les habitations dont les occupants sont absents n’ont pas été visitées par des cambrioleurs. Ils font un petit tour autour et s’assurent qu’aucune porte ou fenêtre n’a été forcée.