Vous partez en vacances en France ? Attention aux péages, ils ont augmenté cette année

Les compagnies la justifient par l’inflation et par les travaux à réaliser sur de nombreux tronçons. L’Etat français a privatisé la gestion de son réseau autoroutier en 2006. Depuis lors, différentes sociétés gèrent et entretiennent des tronçons bien définis. 40% des recettes des péages reviennent à l’Etat français (cela représente plus de 55 milliards d’euros depuis 2006). Le reste est utilisé pour l’entretien du réseau et le financement d’autres infrastructures de transport.