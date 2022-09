Vous nourrir, c’est devenu une difficulté ? Comment vous vous organisez ?

Depuis La Roche-en-Ardenne, Carine nous fait part de ses difficultés : "C’est très compliqué, nous sommes mon mari et moi en invalidité. Au début du mois, on prend un colis avec de la viande pour notre fils, mais on ne sait pas manger de la viande tous les jours, ce n’est pas possible. On mange très souvent des tartines, et ce depuis, 2022. Avant, on vivait beaucoup mieux, mais tout a augmenté. On a installé des ampoules économiques qu’on n’utilise pas et on se chauffe au bois. Cuisiner est devenu un stress avec ma cuisinière au gaz."