Vous ne vous sentez pas à l’aise face au numérique ? Des aides existent en Belgique

Pour ne pas laisser certains citoyens démunis face à ces changements sociétaux, des initiatives d’accompagnement voient le jour. Elles sont souvent financées par les pouvoirs publics et mis en œuvre par des acteurs à l’échelle locale. C’est le cas en Wallonie-picarde où Altéo, service d’aide de la Mutulaité chrétienne, forme des "aidants au numérique".

"Je pense que, plus mes bases seront bonnes, plus je saurais aider les gens", explique Martine, retraitée, au micro de No Télé lors d’un atelier de formation à l’aide numérique. L’envie d’Altéo est de rendre les gens autonomes devant leur ordinateur ou smartphone, qu’ils soient capables d’effectuer des paiements bancaires ou d’acheter un titre de transport.

Cependant, former tout un chacun au numérique ne se limite pas aux aînées. En effet, l’étude de la Fondation Roi Baudouin ainsi que le Baromètre 2020 mettent l’accent sur un problème social lié au degré d’études. Chez les 16 – 24 ans, qualifiés de "digital natives", 22% des diplômés du supérieur affirment avoir un faible niveau de connaissances numériques. Ce taux double pour arriver à 45% en ce qui concerne la même tranche d’âges, mais sans ce diplôme.

Pour sensibiliser ces tranches d’âges et potentiellement toucher des milieux moins diplômés, Alteo se rend aussi dans des lieux fréquentés comme les centres commerciaux afin de tester l’aisance de chacun face des situations impliquant le numérique.

Toucher toutes les classes sociales veut aussi dire toucher au plus tôt, donc dans les écoles. Les Espaces Publics Numériques (EPN) sont des services de la Région wallonne et des provinces qui, sur demande d’un partenaire, se déplacent dans les écoles, dans les CPAS, les homes et communes. "Le rôle des EPN est de réduire la fracture numérique. Un rôle qui a évolué puisque désormais presque tout le monde est équipé, donc on est plus sur de l’aide aux compétences", explique Gilles Herman, animateur à l’EPN de la province de Luxembourg, au micro de Tv Lux.

Ils fournissent, à tout citoyen, des introductions ou explications au code, aux impressions 3D, ou simplement à la banque en ligne et aux documents administratifs. Un autre point sur lequel les EPN sont attentifs, c’est la cybersécurité : la nécessité de mettre des mots de passe et protéger ses données, voire simplement de prendre conscience des cookies et autres suivis de données.