Vous ne voulez plus voir de pub pour de la viande ?

Depuis Paris, Rémi nous partage son point de vue : "Je pense qu’il serait bénéfique d’interdire les publicités pour la viande. La viande accumule tous les impacts négatifs au niveau de l’environnement et de santé, surtout la viande transformée. C’est aussi une question de bien-être animal. Les publicités donnent une image de la viande qui est fausse, lorsqu’on nous montre des petits élevages, alors que la plupart du temps, ce n’est pas comme cela. On ne peut pas parler de crise climatique et en même temps encourager les gens à consommer des produits qui contribuent à cette crise."