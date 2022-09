Vous ne voulez plus de matchs de foot le soir ?

Françoise, une auditrice de Nivelles, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "Hors de question de changer quoi que ce soit. Tout simplement car les matchs de foot ont toujours été organisés le soir. On veut toujours tout changer. Que nos politiciens agissent et aident réellement le peuple au lieu de s’attaquer au football. On est habitué à avoir les matchs de foot le soir, je ne vois pas pourquoi il faudrait changer."