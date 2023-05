Vous ne tondez pas votre pelouse ? Vous avez bien raison

Last but not least, ces plantes ont un superpouvoir : celui de ramener de la joie au jardin ! "Quand on prend la peine d’apprécier leurs formes et leurs fleurs très graciles, très légères à la sortie de l’hiver où le temps est gris et tout est monotone… Les premières taches de couleur, ça fait toujours plaisir à voir !"

Comment favoriser l’apparition de plantes sauvages, au jardin ?

1. Surtout pas de produits chimiques !

2. Désherber le moins possible

3. Eviter de mettre trop d’engrais. "Généralement, plus les endroits sont pauvres, plus il y a de la diversité en fleurs".

4. Diversifier les zones du jardin. "Si vous souhaitez avoir de nombreuses fleurs différentes, il peut être intéressant d’avoir différents petits biotopes dans votre jardin. Donc des zones qui sont tondues régulièrement, des zones que vous allez laisser en friche, qui vont attirer d’autres plantes et d’autres insectes qui vont profiter de ces friches. Et pourquoi pas, si vous le souhaitez, faire une plantation de quelques plantes idéalement plutôt indigènes, ou au minimum mellifères".