Vous ne savez pas quoi faire ce week-end du 5 au 6 novembre : on a des idées pour vous

Du côté de Comblain, si vous avez envie de silence, il ne vous reste qu’un week-end pour découvrir le monde souterrain autrement.

Car pendant l’automne et l’hiver, les chauves-souris viennent s’abriter dans la Grotte de Comblain. Et pour découvrir ce lieu particulier tout en respectant le repos de ses habitants, participez aux visites silencieuses.

Vous allez déambuler de salles en galeries et vous laisser surprendre par la magie des lieux. Par des mimes, des illustrations et divers indices, l’animateur vous dévoile les mystères du monde souterrain et de l’hibernation des chauves-souris.

Départs des visites : 11h00 – 13h00 – 14h30 – 17h00 / Durée : 75min.

Tarifs :

Seniors (65 ans & +) : 7,50 €

Adultes (12 > 64 ans) : 9,50 €

Enfants (4 > 11 ans) : 7,50 €

Enfants (-4 ans) : Gratuit

A noter que les réservations se font par téléphone au +32 4 369 26 44.